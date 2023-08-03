Омская область направит 850 млн рублей на строительство водопровода в курортную зону

Проект планируют реализовать в 2024 году

ОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Омская область в следующем году реализует проект строительства водопровода в курортную зону Чернолучье под Омском, где расположены 27 санаториев и детских лагерей. Как рассказал врио губернатора региона Виталий Хоценко в прямом эфире в соцсетях, на эти цели регион получит из федерального бюджета почти 850 млн рублей в виде инфраструктурного кредита.

"Эти практически 850 млн рублей придут на следующий год в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Мы будем строить водовод в нашу курортную зону Чернолучье. Почему это важно? Там, помимо населения, у нас 27 объектов санаторно-курортного назначения, в том числе детские лагеря, где наши детки проводят время летом и зимой. Поэтому вода чистая там нужна", - сказал Хоценко, отметив, что проект будет реализован к концу следующего года.

Он добавил, что проблема снабжения поселений чистой водой сохраняется. "В ряде районов еще с советского времени были планы по строительству водоводов, но они не были реализованы по разным причинам, в основном, из-за капиталоемкости и относительно небольшого количества населения. Сейчас мы готовим проекты", - уточнил врио главы региона.

В качестве примера он привел Оконешниковский район. Проект строительства туда водопровода оценивается в сумму около 3,5 - 4 млрд рублей. "Мы на следующий год закладываем средства на проектирование объекта и будем подаваться на конкурсные программы Минстроя России. Скорее всего, будем делить его на части, потому что за раз 4 млрд - это неподъемная сумма", - подытожил Хоценко.

Ранее в Омской области реализовывалась долгосрочная программа "Чистая вода", в рамках которой бурились скважины, строились локальные станции водоочистки, закупались автомобили для ее доставки. В 2014 году программа из-за проблем с финансированием была закрыта. В настоящий момент около 200 поселений региона остаются без источников питьевой воды, которая доставляется туда автоцистернами.