3 августа, 14:29

На Ставрополье построят завод за 1,5 млрд рублей по производству стройматериалов

Проект реализуют в течение двух лет

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 1,5 млрд рублей вложат в строительство завода по производству строительных материалов и металлоконструкций в Ставропольском крае. Проект реализуют к 2025 году, будет создано около 100 новых рабочих мест, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"Сегодня в администрации Минераловодского городского округа состоялось важное событие - подписание соглашения о сотрудничестве между Минераловодским городским округом и компанией "Гранд лайн - центр". Компания реализует крупный инвестиционный проект на территории Минераловодского городского округа, объем инвестиций составит порядка 1,5 млрд рублей. Новое производство будет направлено на изготовление строительных материалов и металлоконструкий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что проект будет реализован в течение двух лет.

"Открытие завода даст нашему округу порядка 100 новых рабочих мест. <…> Такие проекты важны не только для нашего округа, они влияют на положительный инвестиционный климат всего Ставрополья", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении. 

Теги:
Северный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация