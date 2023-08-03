"Россети" модернизируют инфраструктуру для новой трамвайной ветки на юге Екатеринбурга

Трамвайная ветка соединит строящийся микрорайон Солнечный с другими частями города

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Россети" начали комплексный проект модернизации электросетевой инфраструктуры для создания новой трамвайной ветки на юге Екатеринбурга, говорится в сообщении холдинга.

Трамвайная ветка соединит строящийся микрорайон Солнечный с другими частями Екатеринбурга. Помимо прокладки путей и строительства питающей инфраструктуры, ключевой задачей в условиях плотной городской застройки является переустройство энергообъектов, расположенных в зоне будущих маршрутов общественного транспорта, а также усиление прилегающей сети под новые нагрузки, отмечают "Россети".

В проекте задействованы филиал группы "Россети" - МЭС Урала, отвечающий за работы в части магистрального электросетевого комплекса, и компания "Россети Урал", которая реализует мероприятия в распределительной сети.

В ходе работ энергетики в зонах пересечения пяти высоковольтных ЛЭП 220-500 кВ с трамвайными путями установят металлические опоры высотой более 32 м. Это позволит обеспечить необходимое габаритное расстояние между электрическими проводами и контактной сетью трамвая. Кроме того, они обладают повышенными показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра до 30 м/с. Участки четырех воздушных ЛЭП 110 кВ переводятся в кабельное исполнение, их протяженность составит 1,5 км.

Дополнительно на магистральных ЛЭП в рамках проекта меняются грозотросы и изоляторы, а также проводится модернизация устройств релейной защиты и автоматики на подстанции 500 кВ "Южная" - основном центре питания Екатеринбурга. В распредсетях специалисты компании построят тяговую подстанцию мощностью 0,7 МВт, от которой будет запитана трамвайная линия от кольца на улице Окружная до микрорайона Солнечный, уточняется в сообщении.

В холдинге напомнили, что это не первый проект группы "Россети", связанный с развитием общественного электротранспорта в Екатеринбурге. В 2021 году энергетики подключили к сетям высокоскоростную трамвайную ветку, связавшую Екатеринбург с Верхней Пышмой. В других регионах компания содействует появлению новых электробусных маршрутов, расширению метро и появлению водного электротранспорта.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.