Проект запуска электрички Нижний Новгород - Кстово пройдет экспертизу в сентябре

Реализовать проект планируют к 2026 году, рассказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Проект по запуску электрички между Нижним Новгородом и Кстово пройдет Главгосэкспертизу к концу сентября, рассказал журналистам начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В августе 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский подписали соглашение о совместной реализации проекта по запуску пригородных электричек в направлении Мыза - Кстово. Глава региона сообщил, что проект станет фактически продолжением нижегородского центрального диаметра.

"Мыза - Кстово, проект, который находится в государственной экспертизе, <…> мы его действительно закончили, сдали и теперь ждем выхода проекта из государственной экспертизы. Первый просмотр показал, что там было несколько замечаний, мы устранили эти замечания и ожидаем, что к концу сентября проект выйдет из государственной экспертизы, и мы начнем реализовывать", - сказал Дорофеевский.

Он уточнил, что реализовать проект планируют к 2026 году. Планируется, что это даст дополнительный пассажиропоток около 1,5 млн человек.

Проект предусматривает строительство двух тупиков с пассажирскими платформами на станции Кстово, совмещенного автобусно-железнодорожного транспортно-пересадочного узла в Кстово и реконструкцию инфраструктуры станции Мыза.