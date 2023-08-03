Свыше 450 предпринимателей Подмосковья воспользовались калькулятором мер поддержки

Сервис предоставляет информацию о доступных проекту налоговых льготах, субсидиях, программах льготного финансирования и предоставлении земельного участка без конкурса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 450 подмосковных предпринимателей воспользовались электронным сервисом "Калькулятор мер поддержки" с начала 2023 года. Он позволяет получить предварительный список программ государственной поддержки бизнеса, которые доступны для конкретного предприятия, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Электронным сервисом "Калькулятор мер поддержки" с начала этого года воспользовались более 450 подмосковных предпринимателей. <...> Сервис "Калькулятор мер поддержки" размещен на инвестиционном портале Московской области. Он позволяет бизнесу в онлайн-формате получить предварительный список программ государственной поддержки бизнеса, которые доступны для конкретного предприятия", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для того, чтобы воспользоваться калькулятором, нужно зарегистрироваться на инвестпортале региона, перейти на страницу сервиса и заполнить анкету с данными предприятия. Получив информацию о компании, сервис сделает расчет о программах и объемах господдержки, на которые может претендовать предприниматель. Сервис предоставляет информацию о доступных проекту налоговых льготах, субсидиях, программах льготного финансирования и предоставлении земельного участка без конкурса.