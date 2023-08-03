В Свердловской области планируют увеличить доходы бюджета благодаря промышленникам

Объем дополнительных средств может составить не менее 25 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают на увеличение доходов регионального бюджета до конца 2023 года благодаря в основном налогу на прибыль от промышленных предприятий, сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам заксобрания Петр Соколюк. Объем дополнительных средств может составить не менее 25 млрд рублей.

В июне финансовая ситуация в регионе позволила увеличить бюджет по доходам и расходам на 28,2 млрд рублей, из которых порядка 25 млрд составили региональные средства, 3 млрд - федеральные. В результате изменений доходы Свердловской области в 2023 году выросли с 354,4 млрд до 382,6 млрд рублей, расходы - с 374,1 млрд до 402,2 млрд рублей.

"Мы еще планируем, что осенью, ближе к зиме, будет еще одно изменение в бюджете в сторону увеличения. <...> У нас два налога, которые самые основополагающие, это налог на прибыль и НДФЛ. В том году, когда мы просели по налогу на прибыль, нас практически выручил НДФЛ. <...> В этом году идет [налог] на прибыль ну очень хорошо. Мы понимаем, что идет очень большая загрузка наших промышленных предприятий, особенно ВПК", - сказал Соколюк на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он уточнил ТАСС, что власти рассчитывают на объем допдоходов не менее 25 млрд рублей, которые регион получил за первое полугодие.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что еще одним значимым источником доходов в областной бюджет становится малый и средний бизнес, который регион поддерживал во время пандемии коронавируса и санкций. "Это (поддержка МСП - прим. ТАСС) тоже дает свои результаты - пополнение бюджета", - отметила Бабушкина.