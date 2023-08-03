США изменили и сократили санкционный список по России

В частности, в черный список внесли Институт общей физики, Казанский научный центр и Институт физики твердого тела, вычеркнули - яхту Addiction, принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в свой санкционный список по России, добавив в этот перечень в том числе Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как минимум в одном случае - с Институтом твердого тела РАН - американские рестрикции и так уже действовали. О введении ограничений против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы Вашингтон объявлял в сентябре минувшего года.

Кроме того, из черного списка была вычеркнута яхта Addiction, принадлежащая российскому предпринимателю, сооснователю Yota Сергею Адоньеву и ходящая под флагом Мальты. "Из <...> списка Управления по контролю над иностранными активами произведены следующие удаления [имен]: <...> Addiction, яхта под флагом Мальты <...>, связана с Адоньевым Сергеем Николаевичем", - указывается в документе. Никакая другая информация или обоснование решения не приводятся.

Из санкционного перечня выведен и подданный ОАЭ Сатиш Симар. Минфин США называл его ранее "тренером лошадей" главы Чечни Рамзана Кадырова. Рестрикции против Симара были введены американской администрацией в 2020 году.

В рубрике "изменения списка" также фигурируют суда "Парамушир" и Sasco Angara, россиянин Анатолий Смолин, который, по данным властей США, связан с частной военной компанией "Вега" (Vega Strategic Services). О введении санкций против Смолина Вашингтон объявил 20 июля.