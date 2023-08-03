3 августа, 14:48,
обновлено 3 августа, 15:42
Санкции в отношении России

США изменили и сократили санкционный список по России

TY-214/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons
Казанский научный центр
© TY-214/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

В частности, в черный список внесли Институт общей физики, Казанский научный центр и Институт физики твердого тела, вычеркнули - яхту Addiction, принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в свой санкционный список по России, добавив в этот перечень в том числе Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН. Об этом сообщило в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как минимум в одном случае - с Институтом твердого тела РАН - американские рестрикции и так уже действовали. О введении ограничений против него под предлогом нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы Вашингтон объявлял в сентябре минувшего года.

Кроме того, из черного списка была вычеркнута яхта Addiction, принадлежащая российскому предпринимателю, сооснователю Yota Сергею Адоньеву и ходящая под флагом Мальты. "Из <...> списка Управления по контролю над иностранными активами произведены следующие удаления [имен]: <...> Addiction, яхта под флагом Мальты <...>, связана с Адоньевым Сергеем Николаевичем", - указывается в документе. Никакая другая информация или обоснование решения не приводятся.

Из санкционного перечня выведен и подданный ОАЭ Сатиш Симар. Минфин США называл его ранее "тренером лошадей" главы Чечни Рамзана Кадырова. Рестрикции против Симара были введены американской администрацией в 2020 году.

В рубрике "изменения списка" также фигурируют суда "Парамушир" и Sasco Angara, россиянин Анатолий Смолин, который, по данным властей США, связан с частной военной компанией "Вега" (Vega Strategic Services). О введении санкций против Смолина Вашингтон объявил 20 июля. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация