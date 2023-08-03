Гендиректор Veon подал в отставку с поста председателя правления "Вымпелкома" в России

В РФ компания работает под брендом "Билайн"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу 1 августа подал заявление об отставке с поста председателя правления "Вымплекома", работающего в России под брендом "Билайн". Об этом сообщил Терзиоглу в ходе конференц-колла по итогам результатов Veon во втором квартале 2023 года.

"У нас есть полное обязательство обеих сторон, покупателя и продавца, заключить сделку как можно скорее. Я лично подал в отставку с поста председателя правления ПАО "Вымпелком" с 1 августа", - сообщил Терзиоглу.

Выручка Veon во II квартале 2023 года снизилась на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до $916 млн. Общая выручка "Вымпелкома" во II квартале выросла на 6,9% год к году, до 73,8 млрд рублей.

В ноябре 2022 года телеком-холдинг объявил о продаже входящего в группу "Вымпелкома". Топ-менеджмент "Билайна" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе "Вымпелкома" у холдинга. В соответствии с соглашением, Veon должен выручить от продажи актива 130 млрд рублей. Как было объявлено, сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года.

В конце мая 2023 года Veon сообщил, что вступил в заключительную стадию продажи "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту, передав всю документацию в международные депозитарии Euroclear и Clearstream для аннулирования еврооблигаций, принадлежащих российской "дочке".