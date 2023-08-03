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РЖД временно изменит график движения "Сапсанов" и "Невского экспресса"

Изменения введут с 14 сентября по 4 октября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) временно изменил расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" с 14 сентября по 4 октября в связи с ремонтными работа на линии Санкт-Петербург - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"В связи с ремонтными работами на станции Малая Вишера, а также на железнодорожном участке Лихославль - Калашниково линии Санкт-Петербург - Москва с 14 сентября по 4 октября частично изменится расписание поездов "Сапсан" и "Невский Экспресс", в том числе увеличится их время в пути от 5 до 30 минут", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что в этот период поезда "Сапсан" № 763 и № 765 Санкт-Петербург - Москва и № 764 № 766 Москва - Санкт-Петербург курсировать не будут. 

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