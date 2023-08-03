СПБ биржа думает над необходимостью запуска торгов акциями турецких компаний

Ранее биржа сообщала о планах допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в 2023 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. СПБ биржа находится в процессе размышлений касательно необходимости запуска торгов акциями турецких компаний. Об этом глава торговой площадки Роман Горюнов сообщил на YouTube канале БКС.

"В процессе размышления того, стоит ли [добавлять акции турецких компаний]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СПБ биржа сообщала, что в 2023 году планирует допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.