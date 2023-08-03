Блинкен заявил, что США выделят $362 млн на борьбу с голодом по линии USAID

Помощь пойдет в Гаити и 11 стран Африки

ООН, 3 августа. /ТАСС/. США направят дополнительно $362 млн для укрепления продовольственной безопасности в Гаити и 11 странах Африки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании СБ ООН по продовольственной безопасности.

"Сегодня я объявляю дополнительно о выделении $362 млн на борьбу с угрозами в сфере продовольственной безопасности и укрепление устойчивости к этим угрозам в Гаити и 11 странах Африки. Эти деньги пойдут на обеспечение питательной едой беременных женщин, а также на помощь фермерам в выращивании более стойких и разнообразных культур", - сказал он.

Блинкен отметил, что вооруженные конфликты - одна из главных причин голода в различных частях мира, в том числе в Судане, Мьянме и Йемене. "Конфликты, насилие и беспорядки привели к тому, что за прошлый год с крайним голодом столкнулось 117 млн человек", - добавил он.

Сложная ситуация с продовольственной безопасностью сложилась также в других странах Африки даже с более спокойной внутренней обстановкой, отметил госсекретарь. "Если мировое сообщество не предпримет никаких действий, в следующем году Буркина-Фасо, Южный Судан и Сомали могут столкнуться с голодом", - указал он.