X5 выпускает проспект GDR для обеспечения их непрерывного допуска на Московской бирже

Его подадут на регистрацию в Банк России и опубликуют после одобрения регулятором

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", выпускает проспект своих глобальных депозитарных расписок (GDR) для обеспечения непрерывного допуска бумаг к торгам на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"X5 Group <...> объявляет об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Проспект будет подан на регистрацию в Банк России и опубликован после одобрения регулятором. Этим шагом Х5 стремится обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Московской бирже, который не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках", - сообщается в релизе.

Ретейлер не ожидает каких-либо ограничений на торговлю своими глобальными депозитарными расписками на Московской бирже в связи с процессом регистрации проспекта. Компания добавляет, что никаких дополнительных действий со стороны держателей бумаг не требуется.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".