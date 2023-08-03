Эксперт: Саудовская Аравия и РФ нацелены на отказ от добровольного снижения добычи нефти

По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в сентябре - октябре спрос на нефть снижается из-за окончания высокого сезона

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Россия, скорее всего, будут отказываться от добровольных обязательств в рамках ОПЕК+, однако делать это они намерены постепенно. Такое мнение высказал ТАСС заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя принятое сегодня этими странами решение.

Ранее 3 августа Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения объемов добычи и экспорта нефти на сентябрь. Королевство - на 1 млн баррелей в сутки, Россия же снизит поставки на 300 тыс. б/с вместо 500 тыс. б/с, установленных на август.

"Я думаю, что, с одной стороны, за последний месяц мы увидели достаточно существенный рост мировых цен, однако ситуация на рынке остается сложной и поэтому Россия и Саудовская Аравия будут стараться выходить из принятых ограничений достаточно плавно, и с этим связано продление части ограничений на сентябрь", - отметил он.

По его словам, в сентябре - октябре спрос на нефть снижается из-за окончания высокого сезона. "В моменте это обычно оказывает дополнительное давление на цены, что также могло стать одним из факторов, принятых Россией и КСА при решении о сохранении ограничений на добычу", - добавил он.