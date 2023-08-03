Биржевая цена летнего дизеля впервые поднялась выше 59 тыс. рублей за тонну

Согласно данным СПбМТСБ, бензин Аи-92 подорожал до 63,327 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Стоимость летнего дизельного топлива на бирже в европейской части России по итогам торгов в четверг вновь обновила рекорд и впервые поднялась выше 59 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,34% - до 59,544 тыс. рублей за тонну, что является новым историческим максимумом. Его стоимость обновляет рекорд второй день подряд.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,39% - до 63,327 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 1,06%, до 68,832 тыс. рублей за тонну. На прошлой неделе стоимость этих видов топлива снижалась четыре дня подряд после заявлений вице-премьера РФ Александр Новака, Минэнерго и ФАС о ситуации на топливном рынке, однако на этой неделе цены вновь начали расти.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,2% - до 67,215 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 3,27%, до 32,509 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 3,55% - до 20,799 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,87% - до 16,553 тыс. рублей за тонну.

Ранее Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на внутреннем рынке.

До этого Минэнерго России заявляло, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Министерство рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества.