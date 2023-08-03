Постпред Китая при ООН допустил возможность возвращения к зерновой сделке

Чжан Цзюнь заявил, что Пекин в этом вопросе выступает за дискуссии, чтобы обеспечить должное реагирование на озабоченности всех сторон

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Китай полагает, что существует возможность для восстановления зерновой сделки при учете озабоченности всех заинтересованных сторон. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь.

"Существует возможность вернуться к сделке. Китай выступает за дискуссии, чтобы обеспечить должное реагирование на озабоченности всех сторон. Это касается экспорта зерна и удобрений из Украины и России", - сказал он.