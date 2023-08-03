Замглавы МИД России обсудил с турецким коллегой ситуацию вокруг зерновой сделки

Телефонный разговор состоялся по инициативе Турции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия - ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в министерстве по итогам разговора, который состоялся в среду по инициативе турецкой стороны.

Кроме того, Вершинин в среду провел разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен. "Собеседники обсудили вопросы выполнения меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, в контексте задач по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - информировали в МИД РФ. Там также уточнили, что разговор состоялся по инициативе генсека UNCTAD.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность вернуться к стамбульским договоренностям, "как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией".