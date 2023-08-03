В Италии заявили о сокращении производства оливкового масла на треть

В Ассоциации производителей оливкового масла Assitol назвали сложной ситуацию на рынке

РИМ, 3 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ситуация на рынке оливкового масла сложилась достаточно сложная на фоне сокращения производства, удорожания за счет увеличения себестоимости, а также сокращения потребления. Как пояснили корреспонденту ТАСС в итальянской Ассоциации производителей оливкового масла Assitol, для исправления общего положения не достаточно хороших прогнозов на сбор нового урожая осенью.

Как пояснил генеральный директор Assitol Андреа Каррасси, решение Турции временно блокировать экспорт отражает непростую ситуацию в отрасли. "Завершившийся сезон отмечен значительной нехваткой сырья, засуха в Средиземноморском регионе привела к значительному сокращению производства в Европе, в том числе в Италии", - сказал он. По данным ассоциации, в сезоне 2022-2023 года производство в Италии сократилось на треть (27%), тогда как в Испании, лидере производства оливкового масла (50% всего мирового производства), почти на 50%. "К этому нужно добавить подорожание материалов - бумаги и стекла, необходимых для упаковки готового продукта, а также период дорогой электроэнергии. Все это объясняет скачки международных цен и рекордные уровни цен на оливковое масло. В свою очередь это ведет к снижению спроса и потребления", - пояснил собеседник агентства. По его мнению, все эти тенденции, даже при хороших прогнозах на урожай и сборы оливок грядущей осенью, отразятся на всей отрасли в 2024 году. При этом он отметил важность оливкового масла как традиционного элемента средиземноморской диеты.

Снижение экспорта

Италия не будет вводить ограничения на экспорт. Тогда как экспорт в Россию на фоне общего снижения экспорта сократился с 2,2 тыс. т (2 166 296 кг) в 2022 году (с января по апрель) до чуть менее 2 тыс. т (1 195 933 кг) на сумму €6,2 млн (по сравнению с почти €10 млн годом ранее), по статистическим данным предоставленным итальянским Институтом международной торговли (ICE).

Произошедшие весной и летом острые климатические явления до сих пор не сказались на урожае. "Но мы должны учитывать, что еще что-то может произойти до ноября, когда будет запущен новый цикл производства. Поэтому представители отрасли обращаются к властям с призывом решать структурные проблемы, которые копились годами, включая болезнь оливковых деревьев, которая поразила посадки в южной области Апулия, на которую приходится половина всего итальянского производства", - отметили в Assitol.

Вне ЕС наиболее крупным производителем считается Тунис, выходящий на лидирующие позиции. Тогда как Турция не значительно влияет на рынок, поскольку объемы производства там пока небольшие. "Инвестировать в развитие оливкового производства начали и в США, и в Австралии, но пока речь идет об очень небольших объемах", - добавили в ассоциации. В Европе помимо Испании и Италии наибольшее производство идет в Португалии и Греции.

1 августа власти Турции приняли решение приостановить экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за глобального роста цен. Как сообщило Министерство торговли страны, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% из-за засухи в Европе.