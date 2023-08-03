У "Нафтогаза" изъяли из управления сеть АЗС, ранее конфискованных из якобы "активов РФ"

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами попросило кабмин "о срочном определении управляющего для активов с целью предотвращения перебоев в их работе и недопущения негативных последствий от сбоев в функционировании"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) разорвало договор с компанией "Нафтогаз" о передаче ей в управление сети автозаправок, изъятой из якобы российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня АРМА расторгло договоры управления активами сети АЗС "Глуско", - говорится в сообщении в Telegram-канале. - Проведенная проверка подтвердила, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, которые получал от использования автозаправок и нефтебаз". В связи с этим агентство попросило кабмин "о срочном определении управляющего для активов с целью предотвращения перебоев в их работе и недопущения негативных последствий от сбоев в функционировании".

13 мая 2022 года правительство Украины приняло документ о передаче в управление "Нафтогаза" 172 заправок компании Glusco, конечными бенефициарами которой являются якобы резиденты РФ. В свою очередь генпрокуратура Украины объявила об аресте более чем 234 объектов недвижимого имущества группы Glusco, в том числе 145 автозаправочных комплексов.