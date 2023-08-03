СМИ: Great Wall задействует чат-бота для общения водителей с автомобилем

По данным газеты South China Morning Post, пока неизвестно, какие модели будут первыми оснащены Ernie

ГОНКОНГ, 3 августа. /ТАСС/. Крупный китайский автопроизводитель Great Wall Motor задействует чат-бота Ernie от компании Baidu для общения между водителями и автомобилями. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, пока неизвестно, какие модели будут первыми оснащены чат-ботом. Кроме того, автопроизводитель не сообщил сроки выпуска первых таких авто.

Помимо обработки голосовых команд, чат-бот сможет планировать маршрут поездки, управлять гарнитурами автомобиля, а также генерировать изображения по запросам водителей.

Это первый подобный проект с участием чат-бота Ernie. В то же время компания Baidu указала, что еще два автоконцерна Lynk и Smart планируют использовать Ernie в своих авто. В феврале 2023 года Baidu также сообщила, что ее подразделение по производству электромобилей Jidu Auto, которое планирует начать серийное производство своего первого электрокара в конце текущего года, задействует в них технологии чат-бота.

Интернет-компания Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом под названием Ernie Bot в марте 2023 года. В ходе презентации глава Baidu Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.

В июне Baidu сообщила о том, что версия Ernie 3.5 в бета-тестировании превзошла ChatGPT 3.5 по комплексным оценкам. Кроме того, компания указала, что Ernie 3.5 опережает ChatGPT 4 по навыкам распознавания китайского языка.