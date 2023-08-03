В ЛНР завод "Маршал" начал выпускать в два раза больше продукции, чем до 2014 года

Он является поставщиком для компаний "Газпром", "Лукойл", "Транснефть", объектов химической промышленности

ЛУГАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Завод по производству трубопроводной арматуры "Маршал" в ЛНР вдвое увеличил объемы производства по сравнению с показателями до 2014 года. Об этом сообщили в минпромторге ЛНР.

"До 2014 года, до начала боевых действий, объем реализованной продукции: 78% составляла Российская Федерация, 7% составляла Республика Беларусь, 15% - это было Украина. В силу боевых действий предприятие потеряло свои рынки сбыта, но на данный момент мы это возобновили, восстановили. На сегодняшний день выпускаем в два раза больше продукции, чем до 14-го года", - приводятся в Telegram-канале министерства слова председателя совета директоров ГК "Маршал" Сергея Горохова.

В министерстве уточнили, что ЛЗТА "Маршал" является поставщиком для компаний "Газпром", "Лукойл", "Транснефть", объектов химической промышленности, некоторая продукция носит сезонный характер, ориентированный на жилищно-коммунальное хозяйство. Предприятие также участвует в восстановлении инфраструктуры. Завод также поставляет свою продукцию в Белоруссию и Казахстан.