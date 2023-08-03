Петербург закупит более 300 новых трамваев до конца 2024 года

Запланировано приобретение свыше 300 троллейбусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Более 600 новых трамваев и троллейбусов будет закуплено в Петербурге до конца 2024 года. В рамках программы обновления городского электротранспорта в город уже поступило около 400 новых машин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Всего в рамках программы Петербург до 2028 года получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов, в том числе 207 - с увеличенным автономным ходом. Из них до конца 2024 года будет закуплено более 300 новых трамваев и свыше 300 троллейбусов. В рамках программы в 2022 году подписаны контракты на поставку до конца 2023 года 286 троллейбусов и порядка 190 "умных" трамваев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что около 400 новых троллейбусов и трамваев уже поступило в Петербург в рамках программы обновления городского электротранспорта.

"В рамках масштабной программы ГУП "Горэлектротранс" "Сохраняя историю, движемся в будущее" по контрактам, заключенным в прошлом году, в город уже поставлены 97 трамваев и 286 троллейбусов. В том числе 166 классических троллейбусов "Авангард", 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом "Ольгерд", 23 троллейбуса особо большой вместимости "Премьер", - сообщает пресс-служба.

Все новые троллейбусы низкопольные, они оснащены датчиками контроля за состоянием водителя, системами климат-контроля и кругового обзора. В салонах есть usb-разъемы для зарядки. Срок службы этих троллейбусов - более 20 лет. Новые трамваи моделей "Витязь-М", "Богатырь-М" и "Невский" - двух- и трехсекционные, низкопольные.

Все 97 "умных" трамвайных вагонов оснащены системой активной помощи водителю, что является основным условием для всех серийных трамваев, приобретаемых для Петербурга с 2022 года. Система предупреждает о помехах на пути движения транспортного средства и самостоятельно снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки.