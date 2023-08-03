Эксперт: Турция применит все рычаги влияния на Запад для возобновления зерновой сделки

По словам директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева, возобновление черноморской инициативы сейчас стало предметом торга между Турцией и Западом, и Анкара уверена, что сможет добиться положительных результатов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Турция располагает множеством рычагов влияния на Запад, она крайне заинтересована в возобновлении зерновой сделки и приложит все усилия для того, чтобы гарантировать выполнение российских условий. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев.

Он отметил, что Анкара постарается добиться от Запада подвижек в выполнении российской части сделки к следующей встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Турецкая команда будет прилагать до встречи двух лидеров максимум усилий, чтобы создать необходимые условия, хотя бы минимум тех условий, которые позволят продолжить, а точнее возобновить зерновую сделку", - указал собеседник агентства.

По его словам, возобновление черноморской инициативы сейчас стало предметом торга между Турцией и Западом, и Анкара уверена, что сможет добиться положительных результатов. "Турецкие власти испытывают некую уверенность в том, что им удастся убедить Запад. Наверняка они делают такие заявления неспроста, не пустословят. У них есть какие-то задумки, какие-то планы на этот счет, которые они вполне могут реализовать. Турки умеют торговаться, - пояснил эксперт. - Сейчас мне кажется, что турецкая дипломатия направит если не все, то практически все свои усилия на то, чтобы обеспечить выполнение российских требований".

Гаджиев подчеркнул, что у Турции есть "большой арсенал рычагов давления на коллективный Запад и, прежде всего, на Евросоюз". "Во-первых, в плане безопасности: Турция является форпостом на юго-восточном направлении коллективного Запада. Кроме того, есть сделка по беженцам от марта 2016 года, которая также пока соблюдается Турцией. Есть очень большое множество других вопросов, связанных и с борьбой с терроризмом, и с торгово-экономическими вопросами", - перечислил он. Специалист напомнил, что одним из последних примеров того, как Анкара "умело использует геополитическое влияние" и добивается своих целей, стала ситуация с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Как считает аналитик, в основе желания Турции всеми силами добиться восстановления зерновой сделки лежит стратегическая необходимость остаться крупным продовольственным и энергетическим хабом. Эта договоренность была выгодна Анкаре, прежде всего, с этой точки зрения. Ей меньше всего хотелось бы, чтобы участники процесса смогли найти альтернативные маршруты поставок продовольствия на мировые рынки.

"Сейчас Турция фактически принимает участие в решении по факту глобальной продовольственной проблемы. Это вписывается в нынешнюю турецкую политическую стратегию, в рамках которой она претендует на новую, более весомую роль в контексте глобального управления. Тем более что и другие вопросы в контексте российско-турецкого взаимодействия тоже в некоторой степени связаны с этой темой. Потому что если Турция утратит свою роль и свою возможность быть продовольственным хабом, то тогда встанет вопрос о ее потенциале участия в качестве газового хаба, в качестве энергетического хаба, - подытожил Гаджиев. - В контексте текущей турецкой стратегии позиционирование себя в качестве хаба является ключевой целью. И мне кажется, что Анкара примет максимально возможные усилия с этой целью".