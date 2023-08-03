В ООН сообщили, что Париж обеспечил сбор €900 млн на решение проблем с продовольствием

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Броудхерст заявила, что ответ на эти проблемы должны вырабатывать все

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Франция обеспечила сбор €900 млн для спонсирования продовольственной помощи в мире в 2023 году. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Броудхерст.

"Ответ на проблемы продовольственной безопасности и недостаточного питания должны вырабатывать все. Франция полностью привержена этой работе и немедленно предложила свой вклад в борьбу с мировым продовольственным кризисом, представив ряд инициатив, включая миссию по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости. Франция также мобилизовала в этом году €900 млн в качестве срочной продовольственной помощи и обеспечения устойчивости сельского хозяйства", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном продовольственной безопасности.

Зампостпреда напомнила, что Франция намерена в октябре 2023 года провести в Париже первую международную конференцию Глобальной коалиции по школьному питанию. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать каждому школьнику на ежедневной основе здоровое питание в учебных заведениях.