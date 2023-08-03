Эксперты заявили, что США увеличили в 2022 году применение санкций почти на 67%

Между тем в 2021 году аналогичные ограничительные меры были приняты против 743 человек и организаций, свидетельствуют подсчеты специалистов вашингтонского научно-исследовательского Центра за новую американскую безопасность

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили в 2022 году масштабы использования санкций примерно на 67%. Об этом свидетельствуют подсчеты специалистов вашингтонского научно-исследовательского Центра за новую американскую безопасность, опубликовавшего новый бюллетень, в котором рассматривается применение администрацией США инструмента односторонних рестрикций.

Это исследование показывает, что в 2022 году исполнительная ветвь власти США ввела санкции в отношении 2 275 физических и юридических лиц. Между тем в 2021 году аналогичные ограничительные меры были приняты против 743 человек и организаций. Основная часть американских санкций в прошлом году (1 698 случаев применения) пришлась на Россию. Лишь остальные 577 случаев использования санкций не были связаны с Россией. Этот показатель, согласно выводам сотрудников Центра за новую американскую безопасность, сопоставим с предыдущими "и отражает сохраняющуюся тенденцию [использования] санкций как критически важного инструмента внешней политики США".

Кроме того, по данным, изложенным в бюллетене, в черный список американского правительства, предусматривающий запрет на продажу технологий и продукции двойного назначения, в 2022 году внесли 519 институтов (в основном связанных с РФ и КНР). 72% из них относятся к России, 13% - к Китаю, уточняется в исследовании.