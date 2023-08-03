Глава "Укрэнерго" признал невозможность восстановить все поврежденные объекты энергетики

Владимир Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Украина не сможет восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Невозможно все 100% [энергетических объектов] восстановить за восемь месяцев. По нашей оценке, сеть "Укрэнерго" имеет примерно 70-80% пропускной способности от того, что было в прошлом году, и мы продолжаем ее увеличивать", - сказал он на пресс-конференции в медиацентре Одессы, которую транслировало агентство Укринформ.

Кудрицкий уточнил, что разрушено от трети до половины украинской энергосистемы, включая объекты компании, генерации и распределительные сети.

31 июля в "Укрэнерго" информировали, что в августе энергосистема страны сможет производить ограниченное количество электричества из-за того, что на большом числе энергоблоков ведется ремонт. В частности, ремонтные работы проводятся на тепловых и гидроэлектростанциях, а также на некоторых атомных энергоблоках. В компании добавили, что уже сейчас Украина прибегает к импорту электроэнергии из Словакии и Молдавии в часы пиковых нагрузок - утром и вечером.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. При этом в офисе президента страны признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлогодней. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.