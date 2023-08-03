В постпредстве РФ заявили, что многие продовольственные кризисы спровоцированы Западом

В российском представительстве отметили, что эти ситуации в том числе могут быть вызваны последствиями многолетней политики США и их союзников

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Многие кризисные ситуации, связанные с продовольствием, спровоцированы действиями США и их союзников. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Для нас очевидно, что многие, причем наиболее острые из кризисных продовольственных ситуаций, прямо или косвенно спровоцированы действиями США и их союзников или являются последствиями их многолетней политики", - сказал он.

Полянский добавил, что интерес Запада к проблеме продовольственной безопасности "носит исключительно конъюнктурный характер". "Угрозой мирового голода они озаботились только с недавних пор и лишь постольку, поскольку эту тему можно попробовать, по их мнению, эксплуатировать для очернения России", - указал российский дипломат.

При этом он отметил, что Россия, как и Советский Союз раньше, уделяет продовольственной безопасности "приоритетное внимание, причем исторически не просто в привязке к конкретным конфликтам, а в более широком контексте борьбы за социально-экономические права человека".