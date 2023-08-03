МИД Кубы предупредил об угрозе продбезопасности из-за разрыва между Севером и Югом

В ведомстве отметили, что препятствием к ее обеспечению также являются незаконные ограничительные меры в сфере экономики со стороны США

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Несправедливый международный порядок и незаконные ограничительные меры в сфере экономики со стороны США являются препятствием к обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Порталь, выступая на заседании СБ ООН по продовольственной безопасности.

"Сохраняется международный порядок, который является коренным образом несправедливым и антидемократическим, по экспоненте растут нищета и голод. Кроме того, глобальный кризис лишь расширил разрыв между Севером, который продолжит обогащаться, и Югом, который продолжает нищать. Активно используются протекционистские меры, в результате которых возрастают цены на продукты питания. Нерациональные механизмы производства и потребления в капиталистической системе продолжают отрицательно сказываться на экономическом равновесии", - сказал он.

Замминистра отметил, что серьезным препятствием для обеспечения экономической и продовольственной безопасности являются односторонние санкции. "Необходимо отметить незаконные односторонние принудительные меры, связанные с блокадой, которая была введена правительством США в отношении Кубы. В результате большое количество людей попало в бедственное положение", - добавил он.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада нанесла ущерб экономике республики в общей сложности на $154 млрд. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из этого списка.