В Нигерии приостановили всеобщую забастовку против отмены субсидий на топливо

При этом профсоюзы пригрозили, что возобновят стачки, если в ближайшее время не будет найден компромисс

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Общенациональная забастовка в Нигерии с требованием восстановить государственные субсидии на топливо, включая бензин, приостановлена через сутки после начала. Об этом заявили руководители профсоюзов после встречи с президентом страны Болой Тинубу.

"Вследствие плодотворного и откровенного обсуждения ситуации с президентом Тинубу и нашей уверенности в способности главы государства вести открытую и честную дискуссию по всем вопросам, выдвинутым профсоюзами, мы решили прекратить дальнейшие протесты", - цитирует заявление организаторов забастовки южноафриканская медиагруппа SABC. При этом профсоюзы пригрозили, что возобновят стачки, если в ближайшее время не будет найден компромисс.

29 мая во время своей инаугурации новый президент Нигерии Тинубу объявил об отмене субсидий на топливо для населения, включая бензин. Эта мера была немедленно реализована, что привело к трехкратному росту цен на бензин и дизель.

Профсоюзы заявили, что намерены добиваться пересмотра решения об отмене субсидий. Лидером протеста стал Нигерийский конгресс труда, который объединяет около 40 отраслевых профсоюзов. Он насчитывает 4 млн членов.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в 2022 году в общей сложности $10 млрд. До мая Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода, который имеет мощности для переработки 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки, что приведет к снижению цен на бензин и дизель.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. Сейчас страна добывает в сутки 1,56 млн баррелей.