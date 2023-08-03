3 августа, 17:38

В постпредстве РФ объяснили высокие цены на продовольствие монополизмом компаний Запада

На Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах дефицит, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Высокий уровень цен на продовольствие в мире сохраняется из-за монополизма западных компаний на аграрном рынке. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Продовольствия в мире производится достаточно, - сказал он. - Проблема в его неравномерном распределении, когда на Западе накоплены избыточные запасы, а в развивающихся государствах дефицит".

"Вторая причина - то, что экономисты называют "ценовой конъюнктурой" - проще говоря, когда крупнейшим производителям агропромышленной продукции выгодно поддерживать высокие цены на нее, - продолжил Полянский. - Речь идет о так называемой большой четверке - американские компании Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus, - на долю которых приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров аграрно-промышленного комплекса". 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация