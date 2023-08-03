В Венгрии заявили, что зерновой кризис на Украине подрывает рынки ЕС и мировую торговлю

Министр сельского хозяйства республики Иштван Надь отметил, что закрытие черноморских портов вызывает тревогу

БУДАПЕШТ, 3 августа. /ТАСС/. Невозможность вывоза украинского зерна через порты на Черном море, с одной стороны, привела к его поставкам на рынок Европейского союза по сниженным ценам, а с другой - спровоцировала нестабильность на мировых рынках, где может произойти рост цен. На эту парадоксальную ситуацию обратил внимание министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, ответивший в интервью еженедельнику Mandiner на вопросы об экспорте украинских зерновых культур.

"Закрытие черноморских портов вызывает тревогу, поскольку через них не могут осуществляться поставки зерна, что ведет к повышению цен на мировом рынке", - сказал глава Минсельхоза, напомнив о прекращении зерновой сделки с участием Украины и России. В то же время, отметил он, "украинский зерновой кризис привел к изменениям на внутренних рынках Европы", где местные фермеры страдают от украинского демпинга. Если украинское зерно не сможет поступать в страны Азии и Африки, то "европейский внутренний рынок будет полностью подорван", подчеркнул Надь.

Он добавил, что "есть и такие, кто нажился на дешевом украинском зерне, и им все равно, как это сказывается на положении местных фермеров". В наибольшей степени от украинского демпинга страдают фермеры соседних стран - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Именно поэтому они совместно предложили Евросоюзу продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный пока до 15 сентября. Пять стран Центральной Европы дали понять, что если ЕС не пойдет им навстречу, то они могут сохранить эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.

Главные получатели

Mandiner отметил, что, согласно базе данных ООН о торговле (UN Comtrade), поставки зерна с Украины в Венгрию увеличились в период 2021 - 2022 годов с $8 млн до $401 млн, в Польшу - с $14 млн до $646 млн, а в Румынию - с $2 млн до $1,277 млрд. При этом журнал, ссылаясь на ту же базу данных, указал, что если в 2021 году среди 10 основных получателей украинского зерна были Китай, Египет, Турция, Испания, Индонезия, Нидерланды, Ирак, Пакистан, Марокко и Тунис, то в 2022 году из азиатских и африканских стран в первой 10-ке оказались только Китай, Турция, Египет и Южная Корея, но зато к ним прибавились Венгрия, Италия, Польша и Румыния. Россия также обращала внимание на то, что украинская сельхозпродукция главным образом направляется не бедным, а вполне благополучным государствам.

Поэтому руководитель Минсельхоза Венгрии считает, что "жизненно необходимо, чтобы зерно поступало туда, куда оно должно поступать, несмотря на блокаду черноморских портов". В связи с этим он подтвердил, что Венгрия предложила Еврокомиссии субсидировать транспортировку украинского зерна по территории Европы к морским портам в целях его дальнейших перевозок к традиционным местам сбыта в развивающихся странах.

"Мы рекомендуем совместно поддерживать транспортировку украинского зерна на общеевропейском уровне, чтобы оно могло достигать портов как южных, так и северных морей, - сказал Надь. - Коридоры солидарности должны выполнить свое первоначальное предназначение, способствуя поставкам украинского зерна на рынки Северной Африки, Египта и Аравийского полуострова. В качестве справедливого метода поддержки Еврокомиссия могла бы финансировать транзит украинского зерна по европейской территории из общего фонда".

О запрете ЕС

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.

Проблема вывоза украинского зерна резко обострилась после прекращения 17 июля зерновой сделки, которая впервые была заключена Украиной, Россией, Турцией и ООН год назад и с тех пор несколько раз продлевалась.