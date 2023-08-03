В украинских портах на Дунае около 30 судов с зерном ожидают пропуска от Румынии

В настоящее время как по течению, так и в устье реки скопилось множество судов, которые пытаются выйти из украинских портов

БУХАРЕСТ, 3 августа. /ТАСС/. В настоящий момент в украинских портах на Дунае около 30 судов ожидают разрешения от Румынии, они смогут войти в страну в течение двух дней. Об этом заявил агентству Reuters директор Речной администрации Нижнего Дуная в Галаце Флорин Узумтома.

Дунай остался последним путем, которым Украина может вывозить по воде свои зерновые. До выхода России из черноморской инициативы через дунайские порты вывозилась примерно четверть экспорта украинских зерновых. Зерно грузилось на баржи, которые затем следовали по внутренним водам Румынии до порта Констанца.

В настоящее время как по течению, так и в устье Дуная скопилось множество судов, которые пытаются выйти из украинских портов.

"Мы пытаемся как можно лучше справиться с ситуацией, чтобы обеспечить навигацию по Дунаю", - заявил Узумтома. "Через два дня мы дадим разрешение примерно 30 судам, по крайней мере, 12, если не 14 - сегодня, а остальным - завтра", - сказал он.

По его словам, в мае-июне Речная администрация Нижнего Дуная пропустила рекордное количество судов, пришедших из внутренних портов Украины, - более 470 судов в месяц.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску сообщила ранее агентству Bloomberg, что страна рассчитывает быстро расширить один из ключевых транзитных маршрутов для транспортировки зерна с Украины, который пролегает по реке Дунай. С этой целью, уточнила она, Румыния может открыть новые пункты на границе с Украиной, увеличить штат сотрудников на уже существующих пунктах и привлечь отставных и действующих лоцманов для ускорения прохода судов по каналам Дуная.