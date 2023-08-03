В постпредстве РФ при ООН рассказали, когда Россия вернется к зерновой сделке

Это произойдет в случае решения проблем с экспортом российских продуктов и удобрений, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Россия будет готова вернуться в зерновую сделку, если будут решены проблемы с экспортом российских продуктов и удобрений. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Западным странам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны. Однако в планы наших западных коллег это не входит, - сказал он в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН. - Если все обозначенные нами публично, в том числе в этом зале, проблемы, возникшие с реализацией Меморандума Россия - ООН, будут устранены, мы готовы будем вернуться к участию в черноморской инициативе".

Полянский отметил, что "доля России на мировом рынке пшеницы - 20%, Украины - менее 5%". "Это значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Не говоря уже про исключительную роль российских удобрений для глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон будет делать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка Путин указал, что Россия шла на участие в зерновой сделке в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны западных стран.