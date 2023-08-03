В ООН заявили, что делают все возможное для продолжения экспорта сельхозпродукции РФ

О каких-либо широких консультациях по этому вопросу пока объявлений нет, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак

ООН, 3 августа. /ТАСС/. ООН продолжает прикладывать усилия для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, о каких-либо широких консультациях по этому вопросу пока объявлений нет. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак в ответ на просьбу корреспондента ТАСС изложить подробности телефонного разговора заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина и главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.

Как сообщили в МИД РФ, Вершинин и Гринспен обсудили выполнение Меморандума о понимании с ООН, предусматривающего обеспечение выхода на рынки российской продукции.

"Мне нечего объявить о каких-либо встречах. Очевидно, как вы только что подтвердили, Ребека Гринспен продолжает находиться в контакте с ключевыми представителями, включая представителей Российской Федерации, продолжает свои усилия, как и [заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам] Мартин Гриффитс", - сказал Хак.

"Но на данный момент нет более широких встреч. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы экспорт сохранялся", - отметил представитель организации.