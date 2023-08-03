Мексика выступила за скорейшее возобновление зерновой сделки

Постоянный представитель страны при ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте заявил, что эта инициатива благоприятно повлияла на уровень цен на продовольствие

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Мексика надеется на скорейшее возобновление черноморской зерновой инициативы и считает, что она благоприятно повлияла на уровень цен на продовольствие. Об этом в четверг заявил ее постоянный представитель при ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте, выступая на заседании СБ ООН по продовольственной безопасности.

"Продовольственные системы мира являются взаимозависимыми, вооруженный конфликт может привести к переменам в продовольственной системе в целом, поэтому Мексика рассчитывает на скорейшее возобновление черноморской зерновой инициативы, которая позитивно повлияла на стоимость продовольствия и обеспечила большую продовольственную безопасность в наиболее бедных странах", - сказал дипломат.