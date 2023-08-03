РФ приняла поправки к международному соглашению по какао 2010 года

Речь идет о поправках, одобренных в сентября 2022 года на 106-й сессии Международного совета по какао

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о принятии Россией поправок к международному соглашению по какао 2010 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках, одобренных в сентября 2022 года на 106-й сессии Международного совета по какао. В частности, о придании соглашению бессрочного характера, о включении в его состав новых статей, в которых излагаются меры, подлежащие осуществлению в рамках экономических, социальных и экологических основ устойчивого развития, об усилении внимания к повышению добавленной стоимости, премиальному качеству и безопасности пищевых продуктов, а также о поддержке исследований и инноваций в производственно-сбытовой цепочке какао и расширение сотрудничества с большим количеством донорских учреждений для финансирования проектов по развитию экономики какао.

О соглашении

Международное соглашение по какао, принятое в Женеве в июне 2010 года, нацелено на укрепление сотрудничества между странами-производителями и импортерами этого продукта, а также на повышение его качества. Реализацией целей и задач соглашения занимается основанная в 1973 году Международная организация по какао. Соглашение 2010 года - седьмое за всю историю организации. Ранее Россией было подписано международное соглашение по какао 1993 года.

К соглашению 2010 года Россия присоединилась в 2015 году.