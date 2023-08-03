Гендиректор "Аурус" заявил о наличии ресурсов для обеспечения государства автомобилями

Андрей Панков отметил, что компания также имеет возможности для дальнейшего масштабирования производства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Компания "Аурус" обладает всеми необходимыми производственными ресурсами для обеспечения государства нужным количеством представительских автомобилей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Панков.

"Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", - сказал Панков.

Он отметил, что "Аурус" является технологическим флагманом российской автопромышленности и единственным производителем в России, кто имеет опыт серийного производства автомобилей класса люкс.

Президент Владимир Путин на встрече 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге отметили, что российские автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.