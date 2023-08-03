Глава Минсельхоза Венгрии призвал к контролю украинского меда на рынках ЕС

Иштван Надь отметил, что венгерские фермеры терпят существенные убытки в результате поставок на рынки Евросоюза по сниженным ценам не только зерна, но и другой сельхозпродукции с Украины

БУДАПЕШТ, 3 августа. /ТАСС/. Венгерские фермеры терпят существенные убытки в результате поставок на рынки Евросоюза по сниженным ценам не только зерна, но и другой сельхозпродукции с Украины, в том числе меда. Об этом сообщил в интервью еженедельнику Mandiner министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"На рынке сложилась нестабильная ситуация не только с ценами на зерно. Хотел бы обратить внимание на украинский мед, - сказал глава Минсельхоза. - Хотя этот продукт к нам не поступает, он идет на наши традиционные рынки в ЕС, где продается за полцены. Неудивительно, что цены на мед очень сильно упали".

По словам министра, "необходимо также учитывать, что в Венгрии насчитывается 20 тыс. пчеловодов, а на Украине - примерно 720 тыс.". Внутреннее потребление меда в Венгрии невелико, две трети этого продукта идет на экспорт. "В этой ситуации крик о помощи венгерских пчеловодов оправдан", - считает Надь.

Он отметил, что в перспективе украинская сельхозпродукция будет присутствовать на рынках Евросоюза, и "к этому надо готовиться". Однако, подчеркнул министр, к этой продукции должны предъявляться такие же требования, как и к любой другой в ЕС. "Украинские сельхозпроизводители должны соблюдать те же правила, что и все фермеры в Евросоюзе. Они касаются, в частности, севооборота, средств защиты растений, использования удобрений, ухода за животными", - уточнил Надь.

Ранее он неоднократно заявлял, что Украина использует в сельском хозяйстве методы и приемы, которые уже не разрешены в ЕС, и это позволяет ей уменьшать себестоимость продукции и поставлять ее на европейский рынок по сниженным ценам. Это наносит ущерб интересам фермерских хозяйств в Евросоюзе, в том числе в Венгрии. Правительство страны добивается от Еврокомиссии введения в отношении сельхозпродукции с Украины тех же правил и ограничений, которые распространяются на продукцию всех членов ЕС.