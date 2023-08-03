Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту зерна и удобрений РФ

Стороны призвали к конкретным шагам для решения этой проблемы

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту зерна и удобрений РФ для возобновления зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства 28 июля.

"Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша], одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", - подчеркнуто в заявлении, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы.

"Лидеры также призвали ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны", - говорится в документе.

Во встрече с Путиным участвовали президент Коморских Островов Азали Ассумани в качестве председателя Африканского союза, президент ЮАР Сирил Рамапоса, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала Маки Саль, президент Уганды Йовери Мусевени и министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо.

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка. Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора.

Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры договорились закрепить основные параметры состоявшейся дискуссии в совместном письменном заявлении. Российская сторона подготовила свой проект, который был передан делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга, и, как пояснял представитель Кремля, совместное заявление должно быть опубликовано ЮАР после согласования.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.