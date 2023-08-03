Сотрудникам Уральской авиабазы выплатили 31,3 млн рублей задолженности по зарплате

Долг образовался за май 2023 года перед 707 работниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Уральская база авиационной охраны лесов после вмешательства прокуратуры погасила перед сотрудниками задолженность по зарплате в размере 31,3 млн рублей. Долг образовался за май 2023 года перед 707 работниками, сообщила пресс-служба управления прокуратуры по Свердловской области.

"Прокуратура <…> проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов". <…> Проверка показала, что в учреждении образовалась задолженность по выплате заработной платы за май 2023 перед 707 работниками на сумму свыше 31,3 млн рублей. <…> В результате вмешательства прокуратуры задолженность <…> погашена", - говорится в сообщении.

Ведомство также вынесло и. о. директора учреждения представление об устранении нарушений закона, добавили в прокуратуре. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал должностное лицо организации на 10 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).