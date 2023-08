Арбитражный суд Москвы снял арест с акций ДВМП, принадлежавших офшорам

Речь идет о кипрских компаниях Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы снял арест с именных обыкновенных акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco), которые принадлежали кипрским компаниям Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd. Об этом говорится в соответствующем судебном определении, размещенном на официальном сайте арбитражного суда.

Осенью 2022 года в ходе подачи иска ДВМП просил принять обеспечительные меры в адрес Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd в связи с тем, что компаниям суммарно принадлежат 49,9% акций. Таким образом, офшоры могли независимо от воли других акционеров контролировать действия ДВМП. В ноябре того же года суд удовлетворил заявление ДВМП о принятии обеспечительных мер, на акции Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd был наложен арест. Кроме того, ценные бумаги кипрских компании не учитывались при подсчете голосов общих собраний акционеров ДВМП по ряду вопросов: принятие решений по избранию членов совета директоров; о передаче полномочий президента компании; о принятии решений по распределению прибыли.

В апреле 2023 года Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск ДВМП к Зиявудину Магомедову и кипрским компаниям SGL Universal Investments Holdings, Maple Ridge LTD, Smartilicious Consulting LTD, Enviartia Consulting LTD о взыскании 80 млрд рублей, а также убытков в размере $13,8 млн.

Ранее в Fesco поясняли, что решение о подаче иска было принято по завершении финансового аудита компании по поручению совета директоров с сентября 2020 года. По данным компании, в противном случае долговая нагрузка могла ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам.