СМИ: ASML построит производство литографических машин на Тайване почти за $1 млрд

По данным газеты "Тайбэй шибао", завод будет расположен в районе Линькоу города Синьбэй

ГОНКОНГ, 3 августа. /ТАСС/. Нидерландский разработчик литографического оборудования для производства чипов ASML получил разрешение на строительство завода на Тайване. Как сообщила в четверг тайваньская газета "Тайбэй шибао", общий объем инвестиций составит около 30 млрд новых тайваньских долларов (около $948,6 млн).

По ее данным, завод будет расположен в районе Линькоу города Синьбэй. Фабрика станет крупнейшим инвестиционным проектом ASML на Тайване. Управление городского развития уже дало разрешение на реализацию проекта. Компания рассчитывает в ближайшее время также получить одобрение муниципального правительства города Синьбэй.

Завод должен начать работу в 2026 году. Завершение первой фазы проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Территория завода составит около 3,3 га.

ASML является единственным поставщиком Тайваня в сфере оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Она поставляет такие литографические машины тайваньской TSMC для производства наиболее передовых микросхем по техпроцессу 3 и 5 нанометров.

ASML - один из крупнейших в мире разработчиков литографического оборудования для производства чипов. Капитализация компании составляет около $270 млрд.