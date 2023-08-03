Предприятия туризма Севастополя получат из федерального бюджета по 4 МРОТ за сотрудника

Заявки на получение мер поддержки будут приниматься с 4 августа по 15 сентября на региональном портале государственной поддержки предпринимательства

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Предприятия туристической отрасли Севастополя получат из федерального бюджета по четыре минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за сотрудника. Подать заявку на получения выплат предприятия смогут с 4 августа, сообщается на сайте правительства города.

Ранее правительство РФ в рамках нацпроекта выделило более 540 млн рублей на поддержку туристической отрасли в Севастополе, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это коснется гостиниц, пансионатов и туристических агентств, сферы общественного питания, морских перевозок, кинотеатров и других видов деятельности, которые относятся к туристической сфере. Расчет меры поддержки осуществляется исходя из четырех МРОТ на одного сотрудника и с учетом текущего уровня - это почти 65 000 рублей. Мера поддержки коснется порядка 2 300 юридических лиц и предпринимателей с общей численностью работников 8 500 человек. Ключевое требование, которое предъявляется к получателям субсидии, - это сохранить по итогам третьего квартала 2023 года не менее 80% численности работников по сравнению с третьим кварталом 2022 года", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора департамента экономического развития Севастополя Алексея Попова.

Заявки на получение мер поддержки будут приниматься с 4 августа по 15 сентября в электронном виде - на региональном портале государственной поддержки предпринимательства.

Отмечается, что представители туротрасли города получали такую меру поддержки и в 2022 году - тогда размер выплаты составил две величины минимального размера оплаты труда, на эти цели было выделено 113,5 млн рублей, добавили в правительстве.