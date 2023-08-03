В Москве заявили, что онлайн-реестр заменит элементы для застройщиков

С 1 сентября органы власти будут не вправе требовать от застройщика получать документы, сведения, материалы, согласования, не включенные в указанный реестр документов, сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Электронный реестр заменит исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований для столичных застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Там пояснили, что постановлением правительства РФ № 1180 утверждены правила формирования и ведения реестра документов, сведений, материалов, согласований и необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства. В качестве оператора, ответственного за формирование и ведение реестра, определен Минстрой России.

"Реестр документов является общедоступным ресурсом, открытым для ознакомления органами государственной власти и местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами. Его формирование и ведение осуществляются на русском языке в электронном виде в единой государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности "Стройкомплекс.рф", - сказал руководитель ДГП Сергей Левкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что все процедуры, которые проходит застройщик при реализации строительного проекта на территории субъекта Российской Федерации, будут внесены в электронный реестр. "С 1 сентября 2023 органы власти будут не вправе требовать от застройщика получать документы, сведения, материалы, согласования, не включенные в указанный реестр документов", - резюмировал Левкин.

По его словам, Москва в силу особенностей осуществления градостроительной деятельности в соответствии с законом РФ о статусе столицы может устанавливать свои процедуры в дополнение к документам из электронного реестра. Перечень утвержден постановлением правительства Москвы № 160-ПП, заключил глава департамента градостроительной политики.