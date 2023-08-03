В Сургуте в научно-технологическом центре планируют создать более 5 тыс. рабочих мест

Из них 1,6 тыс. будут высокопроизводительными

ТАСС, 3 августа. Свыше 5 тыс. рабочих мест планируют организовать в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) "Юнити парк", который создается в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

"Участники, ведущие инновационную деятельность, получат особые преференции: для них обнуляется НДС, налоги на прибыль и имущество, страховые взносы снижаются до 14%. Планируется создать 5,6 тыс. рабочих мест, из них 1,6 тыс. - высокопроизводительных", - написала она.

Участвовать в проектах ИНТЦ предлагается госкорпорациям, инновационным компаниям, крупному бизнесу, вузам и научному сообществу, добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее основные направления работы ИНТЦ. Комарова отметила, что это будет единственный центр в России, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе.