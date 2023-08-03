В Твери в 2024 году начнутся работы по созданию культурно-исторического кластера "Речной"

В рамках проекта восстановят Речной вокзал и Отроч монастырь

ТВЕРЬ, 3 августа. /ТАСС/. Работы по созданию в Твери культурно-исторического кластера "Речной", в рамках которого будут восстановлены Речной вокзал и Отроч монастырь, начнутся в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"По кластеру "Речной" - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий - 2024 год. Кроме того, запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч монастыря. Это создание историко-туристической зоны", - сказал Руденя.

Речной вокзал, который в 2018 году обрушился на площади 400 кв. м, будет восстановлен из современных материалов. По словам губернатора, во избежание возможных подтоплений фундамент поднимут по высоте, также благоустроят прилегающую территорию. В рамках кластера будет воссоздан Отроч монастырь, приведены в порядок другие объекты.

Глава региона отметил, что с места слияния рек Волги и Тверцы, где расположены объекты будущего кластера, начиналась история Твери. "Целью работы по восстановлению исторических памятников является возможность просто прийти и прикоснуться к этим местам, … подчеркнуть уважение к городу, его возрасту, истории", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершен. Проведено обследование здания Речного вокзала с применением современного оборудования. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведены предварительные изыскания и зонирование территории. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.