Во Владимире к началу 2025 года проведут реконструкцию железнодорожного вокзала

Планируется обновить часть привокзальной площади, платформы и пешеходный мост

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции железнодорожного вокзала во Владимире планируют провести к началу 2025 года. Там обновят в том числе часть привокзальной площади, платформы, пешеходный мост, сообщил ТАСС начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

"Да, мы к концу года хотим начать реконструкцию. У нас все готово, <…> мы прошли все согласования, доделали проект, проект зашел в экспертизу. По срокам - начало 2025 года. Нам нужен будет год, чтобы все сделать", - сказал Дорофеевский.

Он отметил, что кроме здания самого вокзала обновят все платформы, пешеходный мост, часть привокзальной площади. Заключение Главгосэкспертизы по проекту ожидается в ближайшие месяцы. "У этого проекта очень высокая готовность, думаю, что буквально в считанные месяцы получим выход из экспертизы и начнем дальше его реализовывать", - добавил начальник Горьковской железной дороги.

Дорофеевский отметил, что на время работ будет организован временный модульный вокзал.

Ранее руководство Горьковской железной дороги заявило о необходимости обновления вокзального комплекса во Владимире, в том числе для улучшения услуг для маломобильных граждан. Отмечалось, что для этих целей был разработан проект стоимостью 200 млн рублей, однако его не утвердили из-за несоответствия историческому облику города. Действующее здание железнодорожного вокзала во Владимире было построено в 1975 году.