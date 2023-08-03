В ГД внесли законопроект об уточнении правил обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС

В документе, в частности, исключается обязанность производителя вносить информацию о высокотехнологических лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарств для медицинского применения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который приводит закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами и актами, регулирующими вопросы обращения лекарств в рамках ЕАЭС. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". В соответствии с текстом документа, исключается обязанность производителя лекарственных средств вносить информацию о высокотехнологических лекарственных препаратах в систему мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Также согласно документу, упрощаются требования к предоставлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств, в отношении которых в течение трех лет испытаний выпускающего контроля качества не выявлены случаи несоответствия качества лекарственных средств. Информация о них должна быть опубликована на сайте Росздравнадзора.

Документом также предлагается отменить требования о предоставлении дополнительных документов в таможенные органы при ввозе в РФ лекарственных препаратов, "поскольку достаточно наличия сведений о таких лекарственных препаратах в государственном реестре лекарственных средств или едином реестре зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС"

Кроме того, инициатива предлагает отменить государственную регистрацию лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в РФ в течение трех и более лет.