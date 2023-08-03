В Белом доме заявили, что США делают все для поддержания баланса на нефтяном рынке

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты стараются поддерживать правильное соотношение спроса и предложения

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут делать все необходимое, чтобы поддерживать баланс на международном нефтяном рынке. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя решение Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) на сентябрь.

"Мы продолжим работать с производителями и потребителями, чтобы удостовериться, что энергетические рынки поддерживают экономический рост и более низкие цены, - сказал он. - Внутри страны и за рубежом мы делаем все, чтобы установить баланс на рынке".

Кирби также добавил, что администрация президента США Джо Байдена сконцентрирована на том, чтобы цена на топливо для американского потребителя оставалась низкой, а также на поддержании правильного соотношения спроса и предложения на мировом рынке.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года на фоне сообщений о продлении сокращения добычи нефти Эр-Риядом в четверг выросла на $2,27 (2,86%) до $81,72.

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что королевство решило продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на сентябрь. До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август. При этом, отмечается в сообщении, в дальнейшем сокращение производства может быть продлено и увеличено.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. б/с за счет снижения экспорта.