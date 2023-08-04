Министерский мониторинг ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти в формате видеоконференции

Агентство Reuters сообщало, что в этот раз мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать какие-либо изменения в действующие решения альянса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет стран - участниц соглашения ОПЕК+ встретится в пятницу в формате видеоконференции, чтобы оценить ситуацию на мировом нефтяном рынке.

В этот раз пройдет только заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обычно оценивается текущая ситуация на рынке нефти и определяется рекомендация по политике альянса по добыче нефти. Однако комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что в этот раз мониторинговый комитет вряд ли будет рекомендовать какие-либо изменения в действующие решения альянса.

На последней встрече страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

Накануне, 3 августа, Россия и Саудовская Аравия также заявили о продлении дополнительных мер для балансировки рынка. Так, Саудовская Аравия в сентябре будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, как в июле и в августе. А Россия в сентябре продолжит снижение экспорта нефти, но не на 500 тыс. б/с, как в августе, а уже на 300 тыс. б/с.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 15:00 мск. Общая министерская встреча запланирована на 26 ноября 2023 года.