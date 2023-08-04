Титов предложил при расчете налога при УСН учитывать расходы на благотворительность

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей уже направил письмо с таким предложением заместителю министра финансов Алексею Сазанову

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил при расчете единого налога при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) учитывать расходы на благотворительность в размере 15%. Такое предложение Титова содержится в его письме заместителю министра финансов Алексею Сазанову, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Титов предложил Министерству финансов дополнить перечень затрат, признаваемых расходами в целях налогообложения, расходами в виде стоимости безвозмездно переданного имущества или денежных средств в рамках благотворительной помощи", - заявили в пресс-службе.

Титов ссылается на инициативу бизнес-омбудсмена из Пензенской области. Тот полагает, что отсутствие для плательщиков УСН по системе "доходы минус расходы" (а это более 1 млн субъектов) возможности учитывать добровольные пожертвования в расходах искажает общую логику стимулирования благотворительности. При этом на общей системе налогообложения и при налогообложении доходов физических лиц налоговые вычеты за расходы на благотворительность уже предоставляются.

УСН - это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.